Пименов Иван Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пименов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 253
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8386. ПИМЕНОВ, ИВАН ИВАНОВИЧ, 26 л. Гр. Вышневолоцк. у., Макаровск. в., с. Лебедина; — Н. С. 6 уч. Детскосельск. у. Кража, лиш. св. 3 г., с зач. 3 м. и 4 д. пр. з. Исп. 28 сент. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.