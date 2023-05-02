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Пименов Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пименов
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 253
Источник
Скан
Оригинальная запись
8386. ПИМЕНОВ, ИВАН ИВАНОВИЧ, 26 л. Гр. Вышневолоцк. у., Макаровск. в., с. Лебедина; — Н. С. 6 уч. Детскосельск. у. Кража, лиш. св. 3 г., с зач. 3 м. и 4 д. пр. з. Исп. 28 сент. 920.

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