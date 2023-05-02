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Луценков Михаил Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Луценков
Имя
Михаил
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
22 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 179
Источник
Скан
Оригинальная запись
6249. ЛУЦЕНКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, 42 л., Жиздринск. у., Лосинск. в., д. Буды. Брянск. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г. П. В. З. С. 22/ѴІ—24

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