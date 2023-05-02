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Грикуль Петр Адамов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грикуль
Имя
Петр
Отчество
Адамов
Дата исполнения приговора
20 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 72
Источник
Скан
Оригинальная запись
46284. ГРИКУЛЬ, ПЕТРЪ АДАМОВЪ. К. Газенпот. у., Гудденѣкенск. в., 28 л.; — Газенп.-Гробин. С. М. С., 169, 2 и 4п. 170 и 1 п. 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 20 Іюня 905.

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