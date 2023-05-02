Наумкин Степан Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Наумкин
- Имя
- Степан
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 280
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 136652. НАУМКИНЪ, СТЕПАНЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Тарусск. у., в. и с. Карѣева, 58 л.; — У. Чл. О. С. по Тарусск. у. 30 Окт. 908, 170* М., тюр. 6 м. Исп. 24 Окт. 909.
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