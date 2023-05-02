Иушкин Никита Карпов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иушкин
- Имя
- Никита
- Отчество
- Карпов
- Дата исполнения приговора
- 24 декабрь 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 240
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21161. ІУШКИНЪ, Никита Карповъ. Каз. стан. Верхне-Чирской, 2 Донск. окр. (чернораб.), 45 л.; род. той же стан. и окр., въ хут. Рычковскомъ; приг. М. С. 3 уч. 2 Донск. окр., по 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на годъ. Исп. 24 Дек. 1886 г.
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