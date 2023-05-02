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Иушкин Никита Карпов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иушкин
Имя
Никита
Отчество
Карпов
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1886
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
21161. ІУШКИНЪ, Никита Карповъ. Каз. стан. Верхне-Чирской, 2 Донск. окр. (чернораб.), 45 л.; род. той же стан. и окр., въ хут. Рычковскомъ; приг. М. С. 3 уч. 2 Донск. окр., по 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на годъ. Исп. 24 Дек. 1886 г.

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