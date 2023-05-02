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Пелевина Анна Михайлова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пелевина
Имя
Анна
Отчество
Михайлова
Дата исполнения приговора
21 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 192
Источник
Скан
Оригинальная запись
49544. ПЕЛЕВИНА, АННА МИХАЙЛОВА. Мщ. г. Лальска, Устюгск. у., 30 л.; — Г. С. 1 уч. г. Вологды (во 2 р.), 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 21 Мая 905. | 900 28346 172 М.

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