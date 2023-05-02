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Александров Виктор Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Александров
Имя
Виктор
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
02 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
85. АЛЕКСАНДРОВ, ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 27 л. Гр. г. Ярославля; — Н. С. 1 р-на г. Ярославля. Кража, прин. раб. 6 л. Исп. 2 сент. 919.

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