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Колено Иван Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колено
Имя
Иван
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
13 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 178
Источник
Скан
Оригинальная запись
6233. КОЛЕНО ИВАН МАКСИМОВИЧ, 26 л., Донск. обл., Ставропольск. Губсуд, Ст. ст. 105, 109, лиш. св. и пор. пр. 2 г., Исп. 13 ноября 923.

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