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Авдонькин Алексей Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Авдонькин
Имя
Алексей
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
26. АВДОНЬКИН, АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ, 23 л. Гр. Мокшанск. у., Чернозерск. в., с. Муромского; — Н. С. 1 уч. Мокшанск. у. Укрыв краден., лиш. св. 6 м. условно.

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