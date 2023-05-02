Соснов Иосиф Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соснов
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- 26 ноябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 283
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 107324. СОСНОВЪ, ІОСИФЪ ИЛЬИНЪ, 34 л. К. Донецк. окр., Леоново-Калитвенск. в., с. Манькова; — М. С. 2 уч. Донецк. окр., 26. Нояб. 910, 14² и 169 М., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 907 г. № 71497, тюр. 1 г. и 1 м. Исп. 26 Нояб. 910. | 903 60235 177 М.
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