Ермаков Филипп Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ермаков
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 108
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82227. ЕРМАКОВЪ, ФИЛИППЪ ИВАновъ, 28 л. К. Тамбовск. у., Куньевск. в., д. Сухой Липовицы, рд. въ г. Тамбовѣ; — Тамбов. О. С., 7 Марта 911, 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 50511 котор. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 124400, тюр. 3 м. Исп. 10 Мая 911. | 25 Авг. 906 г. Г. С. 1 уч. г. Тамбова, 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м.
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