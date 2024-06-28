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Бадыков Абдул-Карим

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бадыков
Имя
Абдул-Карим
Дата исполнения приговора
22 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
45044. БАДЫКОВЪ, АБДУЛЪ-КАРИМЪ. Башк. Бугуруслан. у., Стюхинск. в., д. Алькиной, 27 л.; — Бугуруслан. У. С., 169 и 170 М., тюр. 6 м., съ примѣн. Выс. маниф. 904 г. Исп. 22 Марта 905.

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