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Ванюшенков Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ванюшенков
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
29 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
13687. ВАНЮШЕНКОВ, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 57 л. Гр. Мокшанск. у., Михайловск. в., с. Знаменского; — Н. С. 3 уч. Мошканск. у. Хищение, пр. р. 1 г. по амн. нак. сокр. до 2 м. Исп. 29 июля 920.

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