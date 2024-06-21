Сергеев Василий Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сергеев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 599
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16847. СЕРГѢЕВЪ, ВАСИЛІЙ СТЕПАНовъ (онъ же Сучковъ). К. Сенгилеев. у., Чертановск. в., с. Чирикова, 23 л., рд. Карсун. у., Беклемишевск. в., въ с. Бутыркахъ; — Симбир. О. С., 114, 149, 150, 152, 1 и 7 п. 1526, 1642 и 1643 У., арест. отд. 4 г. Исп. 30 Окт. 908.
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