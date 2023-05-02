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Зубарев Василий Карпович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зубарев
Имя
Василий
Отчество
Карпович
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 104
Источник
Скан
Оригинальная запись
3505. ЗУБАРЕВ ВАСИЛИЙ КАРПОВИЧ, 24 л., Халтуринск. у., Верхошижельск. в., д. Чикшин. Н. С. 6 уч. Халтуринск. у. Ст. 180 п. «6», пор. пр. з г. П. в. з. с. 12/ХІ—24.

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