Руднева-Беловенцева Александра Георгиевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Руднева-Беловенцева
- Имя
- Александра
- Отчество
- Георгиевна
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18660. РУДНЕВА-БЕЛОВЕНЦЕВА, АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВНА, 32 л. Гр. Рославльск. у., д. Полшина; — Н. С. Пресненск. р. 2 отд. г. Москвы. Укрыв. вор., пр. р. 1 г. Исп. 24 мая 920.
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