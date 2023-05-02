Макарьин Федосей Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Макарьин
- Имя
- Федосей
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 200
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84538. МАКАРЬИНЪ, ФЕДОСЕЙ ПАВловъ, 40 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. Вел.-Устюгск. у., рд. въ г. Вологдѣ; — Вологодск. О. С., 2 Марта 911, 152¹, 2 ч. 1655 и 3 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 21 Мая 911. | 908 21413 2 ч. 1655 У. | 98 71030 169 М. | 904 99401 1655 У. | 97 43049 50 М. | 902 55342 170 М. | 94 65988 177 М. | 900 22044 170 М.
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