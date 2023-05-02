Прозретский Платон Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Прозретский
- Имя
- Платон
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 21 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 409
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 91745. ПРОЗРѢТСКіЙ, ПЛАТОНЪ ДМИтріевъ. Сс.-посел. Верхолен. у., Качучск. в., 26 л., рд. Диснен. у., въ с. Расыкахъ; — Вилен. О. С., 3 ч. 309 У. и 4 п. § 1 438 У. о сс., каторж. раб. 4 г., съ зач. 6 м. тюр., отбыт. по приг. напеч. въ 907 г. № 17459 и по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 91746. Исп. 21 Апр. 908. | 902 57408 1654 У. | 99 21986 169 М.
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