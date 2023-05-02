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Желонкин Дмитрий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Желонкин
Имя
Дмитрий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
25 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 132
Источник
Скан
Оригинальная запись
4613. ЖЕЛОНКИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 19 л., Вятск. г., Коленовск. в., д. Привалята. Н. С 2 уч. Златоустовск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 4 м. Исп. 25 авг. 923.

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