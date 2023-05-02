Калугин Петр Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Калугин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 14 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 96
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15612. КАЛУГИН, ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, 37 л. Гр. Малоярославск. у., Спасск. в., с. Фатеево; — Н. С. Яузск. уч. г. Москвы. Хищение, лиш. св. 3 г., с зач. 2 м. и 19 д. пр. з., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 14 дек. 920.
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