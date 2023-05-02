Котлас Рихард Карлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Котлас
- Имя
- Рихард
- Отчество
- Карлович
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 194
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6799. КОТЛАС РИХАРД КАРЛОВИЧ, 27 л., Туккумск. у., Омск. Губсуд, Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 5 мая 923.
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