Голодников Онисим Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голодников
- Имя
- Онисим
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46133. ГОЛОДНИКОВЪ, ОНИСИМЪ СЕМЕновъ. К. Богодухов. у., Вольновск. в., с. Вольнаго, 45 л.; — Харьков. О. С., 4 п. 134, 1 ч. 1483 и 2 ч. 1484 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 29 Апр. 905.
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