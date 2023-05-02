Суровцев Николай Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Суровцев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29319. СУРОВЦЕВ, НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ, 20 л. Гр. Пудожск. у., Колодозерск. в.; — Р. Т. г. Архангельска. Подлог, лиш. св. 2 г., с зач. 2 м. и 11 д. пр. з. Исп. 10 окт. 920.
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