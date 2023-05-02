Нуреев Хобиброхман
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нуреев
- Имя
- Хобиброхман
- Дата исполнения приговора
- 13 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 159
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17731. НУРЕЕВ, ХОБИБРОХМАН, 39 л. Гр. Казанск. у., Б.-Атнинск. в., ст. Менгеры; — Н. С. 5 уч. Казанск. у. Варка самог., лиш. св. 1 г., по амн. нак. зам. пр. р. 1 м. Исп. 13 янв. 920.
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