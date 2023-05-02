Аветов Аветис Кеворков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аветов
- Имя
- Аветис
- Отчество
- Кеворков
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 5
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129286/а. АВЕТОВЪ, АВЕТИСЪ КЕВОРковъ. Землед. Александропольск. у., в. и с. Б.-Карсклиса, 47 л.; — Завѣд. Бамбакск. Слѣдств. Мир. уч., 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 2 Окт. 909.
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