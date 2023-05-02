Лопухина Агафья Сергеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лопухина
- Имя
- Агафья
- Отчество
- Сергеева
- Дата исполнения приговора
- 26 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 294
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88389. ЛОПУХИНА, АГАФЬЯ СЕРГѢЕВА. К. Малмыжск. у., Малорожкинск. в., поч. Шои, 51 г., рд. Нолинск. у., Сумск. в., въ с. Верхосуньѣ; — Сарапульск. О. С., 172 М. (прип. крад.), тюр. 1½ м. Исп. 26 Марта 908.
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