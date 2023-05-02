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Горбач Григорий Гордеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горбач
Имя
Григорий
Отчество
Гордеев
Дата исполнения приговора
15 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 102
Источник
Скан
Оригинальная запись
100515. ГОРБАЧЪ, ГРИГОРІЙ ГОРДѢЕВЪ, К. Канев. у., Македонск. в., д. Малыхъ-Прилукъ, 25 л.; — М. С. 17 уч. Кіев. окр., 2, 4 и 8 п. 160 и 172 М. (участ.), тюр. 1 г. Исп. 15 Іюня 909.

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