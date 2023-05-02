Кузьмин Николай Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузьмин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 18 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 211
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7435. КУЗЬМИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 24 л., б. г. Петрограда. В. Т. Западн. фр. Ст. ст. 113, 114, 116, 187, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 18 ноября 923.
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