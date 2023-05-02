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Кузьмин Николай Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузьмин
Имя
Николай
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
18 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
7435. КУЗЬМИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 24 л., б. г. Петрограда. В. Т. Западн. фр. Ст. ст. 113, 114, 116, 187, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 18 ноября 923.

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