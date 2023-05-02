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Холмогорцев Степан Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Холмогорцев
Имя
Степан
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
04 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 377
Источник
Скан
Оригинальная запись
12928. ХОЛМОГОРЦЕВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., Алтайск. г., Рубцовск. у., Голывайск. в. В. Т. сухопутно-морск. сил Приморск. р. Ст. ст. 16, 180 п. «ж», 182, лиш. св. 7 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 4/ІХ—24.

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