Бабалян Амбарцум Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бабалян
- Имя
- Амбарцум
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129707. БАБАЛЯНЪ, АМБАРЦУМЪ ГРИгорьевъ (онъ же Бабалянцъ). Спр. о семъ лицѣ, напеч. въ Вѣд. 909 г. подъ № 87376, счит. недѣйствит.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.