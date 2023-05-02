Бородавка Влас Елуферов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бородавка
- Имя
- Влас
- Отчество
- Елуферов
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45388. БОРОДАВКА, ВЛАСЪ ЕЛУФЕРОВЪ. К. Суражск. у., Голубовск. в., с. Богородицка, 16 л.; — Г. С. 1 уч. г. Гомеля, 11 и 172 М. (участ.), тюр., отд. для несовершеннол., 1 м. Исп. 1 Іюня 905.
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