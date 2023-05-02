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Бородавка Влас Елуферов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бородавка
Имя
Влас
Отчество
Елуферов
Дата исполнения приговора
01 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
45388. БОРОДАВКА, ВЛАСЪ ЕЛУФЕРОВЪ. К. Суражск. у., Голубовск. в., с. Богородицка, 16 л.; — Г. С. 1 уч. г. Гомеля, 11 и 172 М. (участ.), тюр., отд. для несовершеннол., 1 м. Исп. 1 Іюня 905.

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