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Беспалов Лука Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беспалов
Имя
Лука
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
606. Беспалов Лука Петрович, 22 л., Барнаульск. окр., Тальменск. р., д. Шипицыно. Н. С. 9 уч. Барнаульск. окр. Ст. 143, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 12/ХІ—26.

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