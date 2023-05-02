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Ломакин Семен Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ломакин
Имя
Семен
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
12 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
8212. ЛОМАКИН СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ, 47 л., Бузулукск. у., Красной в., с. Балейки. Н. С. 14 уч. Белебеевск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. Исп. 12 июля 923.

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