Тимрясова Васса Максимовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимрясова
- Имя
- Васса
- Отчество
- Максимовна
- Дата исполнения приговора
- 15 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29516. ТИМРЯСОВА, ВАССА МАКСИМОВНА, 35 л. Гр. Чистопольск. у., Саврушенск. в., с. Савруша; — Н. С. 3 уч. Мелекесск. у. Хищение, штр. 50 т. р. Исп. 15 апр. 920.
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