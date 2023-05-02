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Тимрясова Васса Максимовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимрясова
Имя
Васса
Отчество
Максимовна
Дата исполнения приговора
15 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
29516. ТИМРЯСОВА, ВАССА МАКСИМОВНА, 35 л. Гр. Чистопольск. у., Саврушенск. в., с. Савруша; — Н. С. 3 уч. Мелекесск. у. Хищение, штр. 50 т. р. Исп. 15 апр. 920.

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