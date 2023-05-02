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Волкова Прасковья Поликарпова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волкова
Имя
Прасковья
Отчество
Поликарпова
Дата исполнения приговора
08 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 55
Источник
Скан
Оригинальная запись
45823. ВОЛКОВА, ПРАСКОВЬЯ ПОЛИКАРпова. К. Канск. у., Уринск. в., д. Малой Ури, 38 л.; — Красноярск. О. С., 149 и 1642 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 4 г. Исп. 8 Янв. 905.

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