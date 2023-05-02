Хромцов Степан Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХромцов Степан Осипович

Хромцов Степан Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хромцов
Имя
Степан
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
14 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 331
Источник
Скан
Оригинальная запись
11465. ХРОМЦОВ СТЕПАН ОСИПОВИЧ, 55 л., Свердловск. окр., Белоярск. р., с. Хромцовского. Н. С. 17 уч. Свердловск. окр. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 14/ІѴ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close