Балабуха Гавриил Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балабуха
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129803. БАЛАБУХА, ГАВРІИЛЪ ПЕТровъ. К. Кременчугск. у., Пустовойтовск. в., д. Пузикова, 19 л.; — Кременчугск. У. С. 3 Февр. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 14 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.