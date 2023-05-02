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Прокофьев Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прокофьев
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
23 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
7988. ПРОКОФЬЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 17 л., Псковск. у., Малхинск. в., с. Речкина. Н. С. 3 уч. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. ≪г≫, лиш. св. 1 г. Исп. 23 марта 923.

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