Прокофьев Иван Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Прокофьев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 23 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 226
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7988. ПРОКОФЬЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 17 л., Псковск. у., Малхинск. в., с. Речкина. Н. С. 3 уч. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. ≪г≫, лиш. св. 1 г. Исп. 23 марта 923.
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