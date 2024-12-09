Борисов Илларион Терентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борисов
- Имя
- Илларион
- Отчество
- Терентьев
- Дата исполнения приговора
- 07 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36009. БОРИСОВЪ, ИЛЛАРІОНЪ ТЕрентьевъ. К. Покров. у., Жаровск. в., с. Костина, 50 л.; — Г. С. г. Павловска, Воронеж. г., 169 М., тюр. 3 и, Исп. 7 Марта 908. | 905 37853 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 20094. | 96 81371 1655 У. | 93 69373 169 М. | 94 787 170 М. | 90 91949 170¹ М.
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