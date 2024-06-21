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Басс Карп Никонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Басс
Имя
Карп
Отчество
Никонов
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
129915. БАССЪ, КАРПЪ НИКОНОВЪ. К. Литин. у., Багриновск. в., с. Лысогорки, 18 л.; — Винницк. О. С. 23 Сент. 909, 134, 135, 140 и 1 ч. 1647 У., тюр. 1 г. Исп. 17 Окт. 909.

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