Басс Карп Никонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Басс
- Имя
- Карп
- Отчество
- Никонов
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129915. БАССЪ, КАРПЪ НИКОНОВЪ. К. Литин. у., Багриновск. в., с. Лысогорки, 18 л.; — Винницк. О. С. 23 Сент. 909, 134, 135, 140 и 1 ч. 1647 У., тюр. 1 г. Исп. 17 Окт. 909.
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