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Абдул-Кагиров Исрафил

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абдул-Кагиров
Имя
Исрафил
Дата исполнения приговора
24 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
44634. АБДУЛЪ-КАГИРОВЪ, ИСРАФИЛЪ. Отст. ряд. изъ к. Мензелин. у., Амикеевск. в., д. Тляпчина, 47 л.; — Уфимск. О. С., 150 и 1 ч. 1465 У., тюр. 6 м. Исп. 24 Марта 905.

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