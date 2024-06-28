Абдул-Кагиров Исрафил
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абдул-Кагиров
- Имя
- Исрафил
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44634. АБДУЛЪ-КАГИРОВЪ, ИСРАФИЛЪ. Отст. ряд. изъ к. Мензелин. у., Амикеевск. в., д. Тляпчина, 47 л.; — Уфимск. О. С., 150 и 1 ч. 1465 У., тюр. 6 м. Исп. 24 Марта 905.
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