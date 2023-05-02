Гичак Митрофан Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гичак
- Имя
- Митрофан
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 12 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 64
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46060. ГИЧАКЪ, МИТРОФАНЪ ВАСИЛЬевъ. Царан. Хотинск. у. в. и с. Секурянъ, 33 л.; — Кишинев. С. М. С., 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 12 Апр. 905.
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