Тридуб Ефим Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тридуб
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 410
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140123. ТРИДУБЪ, ЕФИМЪ ПЕТРОВЪ. К. Валков. у., Старо-Водолажск. в., хут. Трушевки, 34 л., рд. т. же у. и в., въ с. Старой-Водолагѣ; — У. Чл. О. С по Валков. у. 25 Іюля 908, 3 п. 14 и 3 п. 170¹ М., тюр. 8 м. Исп. 23 Сент. 909.
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