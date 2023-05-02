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Тридуб Ефим Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тридуб
Имя
Ефим
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 410
Источник
Скан
Оригинальная запись
140123. ТРИДУБЪ, ЕФИМЪ ПЕТРОВЪ. К. Валков. у., Старо-Водолажск. в., хут. Трушевки, 34 л., рд. т. же у. и в., въ с. Старой-Водолагѣ; — У. Чл. О. С по Валков. у. 25 Іюля 908, 3 п. 14 и 3 п. 170¹ М., тюр. 8 м. Исп. 23 Сент. 909.

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