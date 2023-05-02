Игнатов Игнатий Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Игнатов
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 150
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5257. ИГНАТОВ ИГНАТИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 24 л., Морозовск. окр., ст. Милютинской. Донск. Облсуд. Ст. ст. 58 и 62, лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 1½ г. Исп. 12 октября 923.
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