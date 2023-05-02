Кочнев Филипп Лукьянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кочнев
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Лукьянович
- Дата исполнения приговора
- 04 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 195
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6869. КОЧНЕВ ФИЛИПП ЛУКЬЯНОВИЧ, 31 г., Елабужск. к., Красноборск. в., д. Зуево, Н. С. 4 уч. Елабужск. к., Ст. 149, лиш. св. 3 г., Исп. 4 окт. 923.
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