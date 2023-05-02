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Лакшевич Леонид Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лакшевич
Имя
Леонид
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
07 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 145
Источник
Скан
Оригинальная запись
25852. ЛАКШЕВИЧ, ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ, 46 л. Гр. г. Митазы; — Н. С. 1 Городск. р. 6 отд. г. Петрограда. Должн. прест., лиш. св. 5 л. Исп. 7 дек. 920.

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