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Артемьев Алексей

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Артемьев
Имя
Алексей
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
321. АРТЕМЬЕВ, АЛЕКСЕЙ, 37 л. Гр. Опочецк. у., Полянск. в., д. Бакина; — Н. С. 1 р-на Опочецк. у. Кража, лиш. св. Исп. 19 окт. 919.

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