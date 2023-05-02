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Биктемиров Гарифулла Абдулов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Биктемиров
Имя
Гарифулла
Отчество
Абдулов
Дата исполнения приговора
18 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
71098. БИКТЕМИРОВЪ, ГАРИФУЛЛА Абдуловъ. К. Черноярск. у., Каменноярск. в. и с., 29 л.; — Астрахан. О. С., 152 и 2 ч. 1484 У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С., по Черноярск. у., отъ 5 Дек. 906 г., арест. отд. 1½ г. Исп. 18 Авг. 907.

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