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Артемьев Иван Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Артемьев
Имя
Иван
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
07 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
44955. АРТЕМЬЕВЪ, ИВАНЪ ЯКОВЛЕВЪ. К. Княгинин. у., в. и с. Бокалова, 48 л.; — М. С. 3 уч г. Н.-Новгорода (во 2 р.), 169 М., тюр. 3 м. Исп. 7 Іюня 905. | 900 24356 169 М.

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