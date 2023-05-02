Артемьев Иван Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артемьев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44955. АРТЕМЬЕВЪ, ИВАНЪ ЯКОВЛЕВЪ. К. Княгинин. у., в. и с. Бокалова, 48 л.; — М. С. 3 уч г. Н.-Новгорода (во 2 р.), 169 М., тюр. 3 м. Исп. 7 Іюня 905. | 900 24356 169 М.
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