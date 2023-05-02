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Шаурина Феодосия Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шаурина
Имя
Феодосия
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
14 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 365
Источник
Скан
Оригинальная запись
12649. ШАУРИНА ФЕОДОСИЯ МИХАЙЛОВНА, 29 л., рд. в Виленск. г., Дрисненск. у., Залесск. в., д. Царевщино. Ленинградск. Губсуд. Ст. 88, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 14/ѴІІ—26.

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